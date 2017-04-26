Росія злякалася американських "Томагавків" у Польщі, вже заявила про загрозу для всієї Європи

Глава Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов заявив, що всі стратегічні об'єкти європейської частини Росії можуть опинитися під прицілом крилатих ракет США.

Про це повідомляє РИА «Новости».

Про це він сказав на VI Московській конференції з міжнародної безпеки. За словами Герасимова, це відбудеться у випадку оснащення системи ПРО США в Польщі крилатими ракетами «Томагавк».

Він зазначив, що на базі в Румунії вже розміщені універсальні пускові установки, з яких можуть здійснюватися пуски не тільки протиракет, але і крилатих ракет «Томагавк».

Читайте також"Томагавки" Трампа змусили Асада перемістити свою бойову авіацію до військової бази Росії - CNN

«В результаті під прицілом крилатих ракет виявляться всі стратегічні об'єкти, розташовані в європейській частині Росії», - заходи для парирування цієї загрози, «але головне полягає в тому, що Європа від розміщення елементів ПРО безпечніше не стає».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, вночі Сполучені Штати Америки завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з застосуванням хімічної зброї на місто, утримуваного повстанцями. Пентагон заявив, що 59 крилаті ракети «Томагавк» були випущені о 04:40 по сирійському часу з есмінців в східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російські військові, які підтримують сирійський уряд, були проінформовані заздалегідь про цей крок з боку США. Як йдеться в заяві Пентагону, ракети були випущені по літаках, ангарах, заправних станцій, складів техніки і озброєнь і засобів ППО на сирійській військовій базі Шайрат.