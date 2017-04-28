Китай попередив КНДР про санкції у разі нових ядерних випробувань

Китай повідомив США про плани самостійно прийняти пакет санкцій проти Північної Кореї, якщо Пхеньян проведе ще хоча б одне ракетне випробування.

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Про це в інтерв'ю телеканалу Fox News розповів американський держсекретар Рекс Тіллерсон, передає РБК. За його словами, Пекін вже попередив про це Пхеньян.

Також у зв'язку зі спробами міжнародного співтовариства «приборкати ядерну і ракетну програму» КНДР, Тіллерсон повідомив Fox News, що, згідно з даними розвідки США, північнокорейський лідер Кім Чен Ин «не божевільний».

Він, як пояснив глава Держдепу, може бути просто «раціональним актором», з яким можна домовитись.