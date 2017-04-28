У мережі з'явилося відео нападу на Навального з зеленкою

У мережі з'явилося відео останнього нападу з зеленкою на російського опозиціонера Олексія Навального. Запис із камер відеоспостереження торгового центру "Омега-Плаза" показали в ефірі YouTube каналу "Навальний Live".

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На відео видно, як Навальний виходить з будівлі, де знаходиться офіс Фонду боротьби з корупцією. Нападник чекав політика біля двері і плеснув у нього зеленкою, коли той сідав у машину.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня опозиціонера Олексія Навального госпіталізували після того, як його облили зеленкою по дорозі на Global Event Forum, який проходить в Центрі міжнародної торгівлі.