Білий дім розглядає можливість посилення покарання за наклеп

Голова апарату співробітників Білого дому Райнс Прібус заявив, що співробітники адміністрації президента США розглядають можливість посилення покарання за наклеп. Про це Прібус заявив в ефірі телекомпанії ABC, передає РБК.

Прібус заявив, що він втомився від "цілодобового тиражування історій про контакти з Росією", а також висловив своє розчарування практикою ЗМІ посилатися на анонімні джерела. За його словами, ЗМІ мають бути "більш відповідальними" при публікації новин.

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Прібус також повідомив, що співробітники ФБР "його особисто" неодноразово запевняли в тому, що подібні матеріали ЗМІ є "повною нісенітницею", що не заважало пресі знову і знову публікувати подібні повідомлення. "Як це можливо? Цілодобовий кабельний канал викладає історію про розвідку, яку розвідувальне відомство вважає неправдою", - зазначив він.

Співробітник адміністрації відмовився коментувати інші аспекти поправки, наприклад, як саме будуть реалізовуватися нові зміни в законі або наскільки кардинальними стануть нові поправки, назвавши їх "іншою історією".