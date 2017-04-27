У США почалося розслідування отримання екс-радником Трампа грошей від Росії

Міністерство оборони США почало офіційне розслідування щодо отримання колишнім генералом, екс-радником президента США Дональда Трампа Майклом Флінном великих грошових винагород від іноземних урядів і компаній, в тому числі і РФ.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Washington Post.

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"Головна служба Пентагону з питань нагляду розпочала розслідування щодо отриманих грошей від іноземних груп колишнім радником з питань національної безпеки і відставним генерал-лейтенантом Майклом Флінном", - зауважили члени комітету з питань нагляду Палати представників США.

Власне, визначить, чи порушив Флінн необхідну процедуру отримання фінансів від іноземних урядів і компаній, бо згідно з законодавством, відставні високопоставлені військові чини підпадають під заборону отримувати будь-які платежі або запозичення від іноземних держав за виключенням випадків, коли на це дається особливий дозвіл.

Нагадаємо, Флінн пішов у відставку всього через 24 дні після свого призначення на цей пост на тлі політичного скандалу. Він розгорівся після того, як стало відомо, що він приховав свої переговори з послом Росії в США Сергієм Кисляком.