У Раді Європи закликають не зловживати законодавством про наклеп
Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд напередодні Дня свободи преси закликав 47 держав-членів гарантувати, що їх національне законодавство про наклеп не призводить до самоцензури в ЗМІ і не послаблює громадські дискусії.
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ягланда прес-служба Ради Європи поширила в понеділок, напередодні Дня свободи преси 3 травня.
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«У деяких країнах ми спостерігаємо тривожні тенденції зловживання наклепом в судових позовах в політичних цілях; довільного застосування законів про наклеп, що призводить до позбавлення волі журналістів і спробі відкату в законодавчих реформах про декриміналізацію наклепу. Це лише деякі з висновків моєї доповіді про стан демократії, прав людини і верховенства права в Європі в 2016 році», - сказав генеральний секретар.
На його переконання, важливе значення для демократії має те, щоб засоби масової інформації «ретельно виконували свою роботу і критикували тих, хто перебуває при владі».
«У виконанні цієї сторожової функції вони повинні повною мірою користуватися гарантіями Європейської конвенції з прав людини у встановлених рамках. Законодавство про наклеп та його реалізація не повинні бути стримуючим ефектом для свободи вираження», - підкреслив Ягланд.
Наклеп була декриміналізована в більшості європейських країн, а там, де ще є кримінальна відповідальність, покарання застосовується рідко. Однак в останні роки спостерігаються різке збільшення кількості судових процесів і надмірні штрафи.
Нагадаємо, в квітні голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони, нардеп від "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив, що політики повинні нести кримінальну відповідальність за поширення неправдивої інформації.
Як повідомляв УНІАН, 18 вересня 2012 року український парламент ухвалив у першому читанні проект закону, яким передбачалося запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув'язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.
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Тоді він викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістської спільноти.
2 жовтня 2012 року депутати підтримали постанову, якою скасували своє попереднє рішення підтримати в першому читанні закон про кримінальну відповідальності за наклеп.