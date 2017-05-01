Держдеп був захоплений зненацька після запрошення Дутерте в США - ЗМІ

Держдепартамент США і Рада національної безпеки були захоплені зненацька після того, американський президент Дональд Трамп запросив главу Філіппін Родріго Дутерте відвідати Білий дім.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох високопосадовців, передає РБК.

Читайте такожПрезидент Філіппін заявив, що особисто вбивав наркоторговців

За їх словами, в адміністрації президента тепер припускають, що на неї обрушиться шквал критики правозахисних організацій після такого рішення Трампа. Співрозмовники видання заявили, що вони очікують від відомств заперечень у закритому форматі з приводу цього кроку президента.

За словами правозахисників, поки не ясно, чи нададуть Дутерте візу для відвідин США, враховуючи звинувачення в його адресу.

"Схвалюючи кровопролитну боротьбу Дутерте з наркотиками, Трамп в моральному плані стає співучасником наступних вбивств. Трампу повинно бути соромно, хоча це й неможливо, враховуючи риси його характеру", - вважає директор азіатського відділення Human Rights Watch Джон Сифтон.

Телефонна розмова американського президента з його філіппінським колегою відбулася 30 квітня. У прес-службі Білого дому заявили, що "Трамп дуже дружелюбно поговорив з Дутерте". Тоді ж представник адміністрації розповів, що глава США запросив Дутерте здійснити візит у Вашингтон.

У ході розмови сторони обговорили боротьбу влади Філіппін "за визволення республіки від наркотиків", повідомив Білий дім.