Президент Венесуели через протести підвищив мінімальну зарплату одразу на 60%

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що з 1 травня мінімальна зарплата в країні зросте на 60%. Це відбулося на тлі масових протестів, повідомляє РБК з посиланням на портал Noticias24.

За даними порталу, тепер мінімальна зарплата венесуельців становить 65 тисяч боліварів ($6,4 тисячі) замість 40,6 тисяч боліварів ($4 тисячі) в рік.

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Уряд Венесуели виплачує громадянам 135 тисяч боліварів на купівлю основних продовольчих і побутових товарів. З урахуванням цієї суми мінімальний дохід венесуельця тепер становитиме 200 тисяч боліварів ($19,7 тисячі) замість 135 тисяч боліварів ($13,3 тисячі). Крім того, венесуельський лідер вперше ввів додаткові виплати пенсіонерами в 195 тисяч боліварів ($19,1 тисячі).

За словами Мадуро, тепер всі соціально не захищені верстви населення зможуть отримувати більше грошей на утримання своїх сімей. Влада вирішила збільшити виплати через масові протести в республіці: Мадуро звинувачують в узурпації влади, вимагають його відставки та запуску демократичних реформ.

Під час протестної акції, яка пройшла у Венесуелі 21 квітня, постраждали 223 людини, повідомили представники опозиційного об'єднання "Круглий стіл демократичної єдності".

За словами місцевого депутата Маріальберта Барріоса, під час протестів 19 та 20 квітня, було затримано 585 осіб.

В опозиційних акціях у Венесуелі брали участь кілька сотень тисяч людей. Після початку протестів на вулиці країни вийшли прихильники Мадуро. Між політичними супротивниками відбулися зіткнення, в результаті яких загинуло три особи. Для придушення безладів поліція застосовувала сльозогінний газ.