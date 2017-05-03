Опозиція у Венесуелі зводить барикади, готуючись до "мега-протесту"

У Венесуелі активісти опозиції звели барикади на вулицях, вимагаючи нових виборів. Політична та економічна криза у країні поглиблюється, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Опозиція протестує проти рішення президента Ніколаса Мадуро скликати новий парламент, який замінить нинішню Національну асамблею і буде володіти повноваженнями щодо зміни конституції країни.

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Демонстрації тривають вже близько місяця. В сутичках загинули 28 осіб.

Президент Мадуро заявив, що нова конституція необхідна для запобігання іноземної змови проти його правління.

США вважає цю пропозицію спробою втриматися при владі, а уряд Бразилії називає дії Мадуро "переворотом".

Більшість у нинішній Національної асамблеї Венесуели належить опозиції.

За словами Мадуро, депутатами нової Національної асамблеї будуть звичайні громадяни.

Опозиція закликає Мадуро піти у відставку і вимагає президентських виборів, звинувачуючи президента і його політику в тому, що в країні відчувається нестача продовольства, що вже призвело до заворушень.

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Мадуро відкинув вимоги опозиції і підписав указ про створення конституційної асамблеї, в яку увійдуть 500 осіб. Якщо йому вдасться переписати конституцію, то він зможе обійти конгрес країни, який контролюється опозиційними партіями.

Президент Мадуро оголосив про це під час першотравневої демонстрації, в якій взяли участь тисячі його прихильників.

Сили правопорядку застосували сльозогінний газ і водомети проти демонстрантів. Лідери опозиції закликають населення провести "мега-протест" в середу.