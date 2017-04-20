У Сирії вбито російського майора - Reuters
18:14, 20 квітня 2017Світ
1347 1
У Сирії вбито ще одного російського військовослужбовця.
Черговий військовий РФ загинув у Сирії / REUTERS
У Сирії вбито російського військовослужбовця, майора Сергія Бордова. Про це розповів колишній товариш зі служби загиблого В'ячеслав Павлюченко, передає Reuters.
"Вони потрапили під артилерійський обстріл. Загинули двоє наших російських військових та двоє сирійських солдат", - повідомив Павлюченко, при цьому імені другого загиблого не назвав.
Читайте такожРосія завдала потужного авіаудару у сирійській провінції Хама - журналіст (фото, відео)
За його словами, обстріл стався у вівторок, 18 квітня. Бордов, за даними Reuters, служив у ВМФ Росії.
18 квітня Reuters повідомляв, що в Сирії загинули двоє російських контрактників — Олексій Сафонов і Володимир Плутинський.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter