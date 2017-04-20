У Сирії вбито російського майора - Reuters

У Сирії вбито російського військовослужбовця, майора Сергія Бордова. Про це розповів колишній товариш зі служби загиблого В'ячеслав Павлюченко, передає Reuters.

"Вони потрапили під артилерійський обстріл. Загинули двоє наших російських військових та двоє сирійських солдат", - повідомив Павлюченко, при цьому імені другого загиблого не назвав.

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За його словами, обстріл стався у вівторок, 18 квітня. Бордов, за даними Reuters, служив у ВМФ Росії.

18 квітня Reuters повідомляв, що в Сирії загинули двоє російських контрактників — Олексій Сафонов і Володимир Плутинський.