У Венесуелі застрелили лідера студентського руху під час зборів

03:52, 05 травня 2017
Світ
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Мотиви вбивці в даний час не встановлені.

REUTERS

У Венесуелі убитий лідер студентського руху політехнічного університету штату Ансоатегі Хуан Лопес. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Globovision.

Повідомляється, що голова студентської організації брав участь у зборах, до нього підійшов невідомий і зробив кілька пострілів. Унаслідок інциденту постраждали ще три особи. Нападнику вдалося втекти на мотоциклі.

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Мотиви вбивці в даний час не встановлені. Триває розслідування інциденту.

У країні тривають протести: напередодні міністр юстиції і внутрішніх справ Нестор Реверол попереджав активістів, що блокування автомагістралей загрожує вісьмома роками позбавлення волі.

Демонстрантів обурив недавній указ президента Ніколаса Мадуро, який дозволяє переписати конституцію.

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Теги: #Венесуела#протести у Венесуелі