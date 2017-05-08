У Великобританії 12-річна школярка побила рекорд Хокінга і Ейнштейна за рівнем IQ

12-річна школярка з графства Чешир (Великобританія) Раджгаури Павар, родом з Індії, набрала 162 бали на тестуванні коефіцієнта інтелекту. Дівчинка показала результат вище, ніж у знаменитих науковців і теоретиків Стівена Хокінга або Альберта Ейнштейна. Про це повідомляє британська газета The Independent.

За даними видання, результат Раджгаури Павар є максимально можливим для людини у віці до 18 років. IQ-тест проходив у Манчестері в минулому місяці.

Відмітка тесту на коефіцієнт інтелекту для "геніїв" встановлена на 140 пунктах. При цьому IQ відомих фізиків Альберта Ейнштейна і Стівена Хокінга оцінюється в 160 балів.

Після такого високого результату тесту, дівчинка опинилася серед того 1% людей, які здають тести з максимальною оцінкою.

Як відзначає газета The Times of India, після оголошення результатів дівчинці запропонували членство в британському Суспільстві Менса — клубі для людей з високим коефіцієнтом інтелекту.

Читайте такожМіцну пам'ять можна розвинути за допомогою регулярних тренувань - вчені

«Я трохи нервувала перед тестом, але все було в порядку, і я дуже радий, що все так добре», - сказала пані Павар в інтерв'ю The Times of India.