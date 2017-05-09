У Німеччині за підозрою в підготовці теракту затримали ще одного офіцера Бундесверу

У справі про підготовку теракту в Німеччині затримано ще одного офіцера Бундесверу. 27-річного старшого лейтенанта Максиміліана Т. затримали під час проведеної в вівторок, 9 травня, спецоперації поліції в Келі (федеральна земля Баден-Вюртемберг).

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Про це повідомила агенція dpa з посиланням на федеральну прокуратуру Німеччини, передає «Німецька хвиля».

Затриманому закидають, що той з "правоекстремістських міркувань" діяв спільно з товаришем по службі Франко А. Останній, за даними слідства, видавав себе за сирійського біженця і, діючи з ксенофобських мотивів, готував разом із затриманим у квітні Матіасом Ф. терористичний напад.

Об'єктом нападу мав стати високопоставлений політик або знаменитості, залучені до роботи з біженцями та мігрантами. В якості ймовірних жертв розглядалися колишній президент Німеччини Йоахім Ґаук та міністр юстиції ФРН Гайко Маас, зазначили слідчі. Саме Франко А. мав взяти на себе скоєння нападу, пояснили в прокуратурі.

Попереднє розслідування у справі старшого лейтенанта Франко А. почалося в кінці січня, після того як в туалеті віденського аеропорту був виявлений пістолет калібру 7,65 мм. 3 лютого він повернувся, щоб забрати сховану зброю, і був затриманий австрійською владою. Після цього проти нього порушили кримінальну справу.