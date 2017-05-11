У Москві затримали активістів, які несли в прокуратуру петицію на захист чеченських геїв

Співробітники правоохоронних органів затримали п'ятьох активістів, у тому числі громадянина Італії, які несли до приймальні генеральної прокуратури РФ петицію з вимогою перевірити інформацію про вбивства та затримання чеченських гомосексуалів, передає Російська служба Бі-бі-сі.

В руках активісти несли порожні ящики, покликані символізувати зібрані в інтернеті підписи. Поліція пояснила їм, що розцінює їхні дії як несанкціоновану акцію.

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На платформі change.org петицію в захист чеченських геїв підписали 396 тисяч осіб. У сумі ж, за словами авторів звернення, на різних онлайн-платформах петиція зібрала близько 2 мільйонів підписів з усього світу. У генпрокуратуру вони несли роздруковану версію петиції.

Нагадаємо, вперше інформація про те, що в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких запідозрили у гомосексуальних зв'язках, з'явилася в російській "Новій газеті" на початку квітня. За даними ЗМІ, відомо щонайменше про трьох чоловіків, які були вбиті викрадачами.

За словами співробітників видання, вся інформація разом з іменами жертв була передана в Слідчий комітет Росії та уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій.

Прес-секретар глави Чечні Альві Карімов, а потім і сам глава республіки Рамзан Кадиров спростували як звинувачення у переслідуваннях, тортурах і вбивствах геїв, так і сам факт присутності гомосексуалів в республіці. За словами чеченської влади, в поліцію не надійшло жодної заяви від постраждалих.

На початку травня ситуацію вперше публічно прокоментував Володимир Путін. Він пообіцяв обговорити з генпрокурором і головою МВС ситуацію з "людьми нетрадиційної сексуальної орієнтації" в Чечні. Це сталося після того, як канцлер Німеччини Ангела Меркель під час переговорів з Путіним попросила його вплинути на ситуацію.