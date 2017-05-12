"Бранджоліна-2": Голівуд заговорив про можливе скасування розлучення Пітта і Джолі

Популярна голлівудська пара Анджеліна Джолі і Бред Пітт може скасувати своє розлучення. Про це повідомляє видання "Hollywood Life".

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За словами інсайдерів, Джолі і Пітт знову бачаться. Пара зустрічається кілька разів на тиждень. "Поступово старі почуття повертаються. Зараз вони настільки відкриті один перед одним, як ніколи не були, і це схоже на те, що вони знову зустрічаються", - повідомляє джерело.

Швидше за все, зоряна пара відновила спілкування через те, що тепер вони живуть близько один від одного. "Бред і Енджі поки приховують свої відроджені відносини, тому що не хочуть заплутувати дітей. Благополуччя дітей - їх пріоритет, пише Styler,

Бред досі любить Анджеліну, і вона теж його любить. Вона бачить, як він старається, і це її підкорює", - розповідає інсайдер. Нагадаємо, що Джолі купила особняк поруч з будинком Пітта. В новому будинку Джолі є шість спальних кімнат, десять ванних кімнат, бібліотека, тренажерний зал і басейн.