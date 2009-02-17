Прем'єр-міністр Данії не збирався очолювати НАТО

Прем`єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен заявив у вівторок, що не висував свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО, спростувавши інформацію, що з`явилася раніше, про те, що він є найбільш вірогідним претендентом на цю посаду.

У вівторок дипломатичне джерело, близьке до штаб-квартири Альянсу, повідомило РІА “Новости”, що голова данського уряду є претендентом "номер один" на посаду генсека НАТО, яку з січня 2004 року посідає голландець Яап де Хооп Схеффер і термін повноважень якого закінчується 31 липня ц.р.

"Я не є кандидатом на будь-яку міжнародну посаду, і я маю намір залишитися прем`єр-міністром Данії так довго, скільки цього побажають виборці", - сказав Расмуссен, якого цитує агентство Франс Прес.