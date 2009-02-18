Барак Обама підписав антикризовий план

Президент США Барак Обама підписав план антикризових заходів, спрямованих на оздоровлення економічної ситуації в США. Церемонія підписання відбувалася в Денвері і транслювалася в прямому ефірі телекомпанією CNN.

Раніше план був схвалений обома палатами американського Конгресу. Документ передбачає виділення 787 мільярдів доларів на подолання наслідків фінансової кризи. Більше третини цієї суми припадає на податкові послаблення, а решта коштів піде на соціальні програми.

Гроші підуть на реалізацію проектів у сфері розвитку інфраструктури, охорони здоров`я і розвитку поновлюваних джерел енергії.

Крім того, план включає протекціоністські заходи під загальним гаслом "Купуйте американське" (Buy American). Це означає, що для реалізації всіх проектів, фінансування яких здійснюватиметься в рамках антикризового плану, повинні будуть купуватися товари тільки американського виробництва.

Основні торговельні партнери США - Канада і Євросоюз - вже попередили, що цей крок може потягти протекціоністські заходи у відповідь.

Лента.ру