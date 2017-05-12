У Росії порушили справу через засипку дорожньої ями осколками меморіальної плити

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу після повідомлень про дорожню яму, яка була засипана уламками розбитої меморіальної плити з іменами героїв Другої Світової Війни. Про це ТАСС заявила старший помічник керівника регіонального управління СК Лариса Болдінова.

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«Перевірка, проведена слідчими органами, підтвердила факт закладання дорожньої ями уламками меморіалу, стосовно невстановлених посадових осіб адміністрації селища Кормилівка порушено кримінальну справу за статтею «Недбалість», — розповіла вона.

За словами Болдінової, дані меморіальні плити були демонтовані восени 2016 року під час проведення робіт з ремонту пам'ятника «Меморіал пам'яті землякам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», який належить Кормилівскому міському поселенню.