У Росії порушили справу через засипку дорожньої ями осколками меморіальної плити
Дорожню яму під Омськом засипали осколками розбитої меморіальної плити з іменами героїв Другої Світової Війни.
Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу після повідомлень про дорожню яму, яка була засипана уламками розбитої меморіальної плити з іменами героїв Другої Світової Війни. Про це ТАСС заявила старший помічник керівника регіонального управління СК Лариса Болдінова.
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«Перевірка, проведена слідчими органами, підтвердила факт закладання дорожньої ями уламками меморіалу, стосовно невстановлених посадових осіб адміністрації селища Кормилівка порушено кримінальну справу за статтею «Недбалість», — розповіла вона.
За словами Болдінової, дані меморіальні плити були демонтовані восени 2016 року під час проведення робіт з ремонту пам'ятника «Меморіал пам'яті землякам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», який належить Кормилівскому міському поселенню.