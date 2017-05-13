У Венесуелі тисячі пенсіонерів долучилися до антиурядових акцій
04:47, 13 травня 2017Світ
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Країна з найбагатшими у світі запасами нафти потерпає від дефіциту товарів і гіперінфляції.
Ілюстрація / REUTERS
У столиці Венесуели до антиурядових демонстрацій долучилися тисячі пенсіонерів.
Як передає Euronews, деякі тримали плакати з написами, що не мають ліків, і хочуть гідної старості.
Не обійшлося і без сутичок з поліцією.
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У Венесуелі уже півтора місяці тривають акції протесту проти президентства Ніколаса Мадуро.
Демонстрації регулярно переростають у сутички з поліцією, у яких загинуло принаймні 38 людей та сотні поранені.
Країна з найбагатшими у світі запасами нафти потерпає від дефіциту товарів і гіперінфляції.
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