У Венесуелі тисячі пенсіонерів долучилися до антиурядових акцій

У столиці Венесуели до антиурядових демонстрацій долучилися тисячі пенсіонерів.

Як передає Euronews, деякі тримали плакати з написами, що не мають ліків, і хочуть гідної старості.

Не обійшлося і без сутичок з поліцією.

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У Венесуелі уже півтора місяці тривають акції протесту проти президентства Ніколаса Мадуро.

Демонстрації регулярно переростають у сутички з поліцією, у яких загинуло принаймні 38 людей та сотні поранені.

Країна з найбагатшими у світі запасами нафти потерпає від дефіциту товарів і гіперінфляції.