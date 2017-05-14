Курц пропонує провести дострокові парламентські вибори в Австрії
22:59, 14 травня 2017Світ
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30-річного Курца розглядають як «найкращу можливість партії підвищити свої рейтинги».
Курц / УНІАН
Міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц зустрінеться з канцлером Крістіаном Керном і запропонує йому провести в країні дострокові парламентські вибори.
Про це повідомляє Reuters.
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Курц заявив, що члени консервативної Австрійської народної партії — однієї з двох входять в коаліцію — обрали його своїм новим лідером.
Відзначається, що 30-річного Курца розглядають як «найкращу можливість партії підвищити свої рейтинги».
У 2013 році на парламентських виборах в Австрії перемогла правляча коаліція.
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