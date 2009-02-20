Власник телеканалу у США відрубав голову дружині

Перші заяви з`явилися у справі гучного вбивства в Нью-Йорку. Власник мусульманського телеканалу опинився за ґратами, за те, що відрубав голову дружині, передає 5 канал.

Адвокат затриманого у середу заявив - вбивство немає стосунку до культурних традицій мусульман. Раніше мотиви вчинку 44-річного Муззаміла Гассана пояснювали звичаєм, який дозволяє обезголовити дружину за зраду. Адвокат спростував ці пояснення, але мотивів злочину так і не назвав.

Поліція заявила, що загибла Аасія Гассан не раз зверталася до правоохоронців з проханням захистити її від жорстокої поведінки чоловіка. А за тиждень до смерті - подала на розлучення. Двоє дітей подружжя Гассан зараз живуть із бабусею.

Ісламська спільнота Північної Америки закликала місцевих мусульманських лідерів застерегти свою паству від домашнього насильства.