Німеччина очікує від США посередництва у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель (Sigmar Gabriel) сподівається, що в майбутньому Сполучені Штати Америки братимуть активну участь у процесі політичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Відповідну заяву керівник німецького зовнішньополітичного відомства зробив у четвер, 18 травня, в Вашингтоні, як повідомляє DW.

Заява пролунала після зустрічі Ґабріеля з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном та радником з нацбезпеки президента Трампа Гербертом Макмастером, передає інформагенція dpa.

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За словами німецького урядовця, обидва співрозмовники недвозначно висловились за співпрацю з метою досягнення компромісу в цьому питанні. "На початку роботи нового уряду це не було так зрозуміло", - наголосив Ґабріель, якого цитує dpa. Поки що з країн Заходу активну участь у переговорах з метою досягнення політичного вирішення конфлікту на Донбасі беруть Німеччина та Франція, що є членами так званого "нормандського формату".

Водночас німецький міністр вказав на необхідність стабільного уряду в Вашингтоні з огляду на нинішню непросту ситуацію в світі. "Америка має бути спроможною до потужних дій на міжнародній арені разом з нами, європейцями", - наголосив Ґабріель. На його думку, самоізоляція Америки призведе до того, що вакуум заповнять інші. "Ми зацікавленні в потужних міжнародних зусиллях американців", - додав керівник німецького МЗС.