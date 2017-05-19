В Ірані сьогодні відбуваються президентські вибори (фоторепортаж)

В Ірані сьогодні пройдуть президентські вибори, на яких вперше за 36 років чинний президент Ірану Хасан Рухані може не переобратися на другий термін, передає ВВС.

Рухані всередині країни критикують за підписання ядерної угоди з міжнародним співтовариством і поганий стан економіки. Хоча угода допомогла частково зняти санкції, а економіку довели до занепаду його попередники. Рухані пішов на непопулярні реформи. Певних успіхів він досяг - зростання ВВП країни минулого року становило, як мінімум, 6%, а інфляція вперше за довгий час впала нижче 10%. Однак ефект від цього буде помітний лише в майбутньому, а при Рухані ВВП Ірану обвалився на 69%.

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Суперником Рухані на виборах є Ебрахім Раісі - богослов і юрист, який у 80-ті роки був одним з чотирьох суддів, які засідали у так званих «комісіях смерті». Ці комісії засудили до страти понад чотири тисячі політичних в'язнів. Втім, як відзначають експерти, Рухані - теж консерватор, хоч він і має славу помірного, проте за нього також переслідують інакомислячих. Ключові рішення із зовнішніх і внутрішніх питань ухвалює не президент, а духовний лідер країни - аятолла Алі Хаменеї.