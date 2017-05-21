Президент ПАР підняв собі рейтинг, виступивши проти насильства щодо жінок

Кілька сотень демонстрантів пройшли по столиці ПАР Преторії маршем на захист жінок, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі. Очолила процесію жінка, з голови до ніг одягнена в біле. Деякі з учасників акції несли в руках плакати з іменами жінок, які були вбиті в результаті домашнього насильства.

Читайте такожУ ПАР розігнали мітингувальників, які вимагали відставки президента через корупційні скандали

Тільки за офіційними даними за минулий рік поліції стало відомо про 64 тисячі випадків насильства.

Раніше президент країни Джейкоб Зума відвідав сім'ю, яка втратила трирічну дочку - дівчинку згвалтували і вбили. Зума назвав ситуацію з насильством в країні критичної.

При цьому політична ситуація в країні - не менш критична.

Зума, якому в квітні виповнилося 75, тримається на президентському посту вже 8 років завдяки підтримці правлячої партії - "Африканського національного конгресу".

Опозиція звинувачує президента в корупції і вимагає його відставки. У країні постійно проходять акції протесту з вимогою відставки Зуми, в яких беруть участь тисячі жителів ПАР. Останню хвилю обурення противників Зуми викликало звільнення міністра фінансів.