У ПАР розігнали мітингувальників, які вимагали відставки президента через корупційні скандали

Учасники антипрезидентських протестів підійшли до урядових будівель, тримаючи у руках плакати із гаслами "Зума повинен піти", "Годі значить годі" та "Захистимо демократію", повідомляє dpa з посиланням на місцеве агентство eNCA, передає Deutsche Welle.

Сили безпеки країни застосували для розгону демонстрантів водяні гармати та гумові кулі.

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Марш протесту у Преторії відбувся на наступний день після того, як впливові священики, підприємці та політики-ветерани правлячої партії "Африканський національний конгрес" поставили перед Зумою вимогу подати у відставку, звинувативши його у тому, що скандали, у яких він фігурує, завдають шкоди демократії у ПАР.

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Зума є фігурантом кількох корупційних скандалів. Останній з них - звинувачення у тому, що на президента впливає багата родина Гупта. Згідно з нещодавнім звітом екс-омбудсменки країни Тулі Мадонсели, ця родина "захопила державу", впливаючи на призначення міністрів, керівників державних компаній та здійснюючи корупційні оборудки. Родина Гупта, бізнес якої пов'язаний з комп'ютерним обладнанням, медіа- та гірничо-видобувною галуззю, вважається близькою до президента Зуми.