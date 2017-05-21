Складності Brexit: Британія пригрозила відмовитися від переговорів з ЄС

Уряд Великобританії відмовиться від переговорів з Brexit, якщо Брюссель буде наполягати на вимозі виплатити 100 млрд євро за вихід з Європейського Союзу. Про це міністр з питань виходу країни з ЄС Девід Девіс заявив в інтерв'ю The Sunday Times, передає РБК-Україна.

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Він попередив, що в іншому випадку переговори перетворяться на "хаос". Девіс пояснив, що державам Євросоюзу доведеться змінити свою позицію, якщо вони хочуть побачити прогрес на переговорах. При цьому міністр додав, що навіть 1 млрд фунтів стерлінгів вважає великою платою за вихід з ЄС.

Видання також наводить слова прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, яка вважає, що гроші, сплачені великою Британією в минулому, повинні враховуватися при розрахунку суми компенсації за Brexit. У свою чергу високопоставлений представник Євросоюзу відповів на це, що шанси на вихід Великобританія з ЄС без укладання нових угод тепер "перевищують 50%".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вимогу Франції та Німеччини, Євросоюз підвищив для Британії суму компенсації за Brexit з 60 до 100 млрд євро.