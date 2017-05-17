Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, запевнив президента США Дональда Трампа у готовності плідно співпрацювати в боротьбі "з усіма терористичними групами в регіоні".

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters, перед двосторонніми переговорами відбувся виступ лідерів держав перед пресою, під час якого Ердоган заявив, що перемога Трампа на виборах стала "новою надією" для Близького Сходу.

"У нас буде довга та важка дискусія. Знаю, що вона буде дуже успішною. У нас чудові відносини, ми зробимо їх ще чудовішими. Наша дискусія буде дуже-дуже сильною та суттєвою", - сказав у свою чергу Трамп, потиснувши руку гостеві.

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Ердоган зауважив, що однією з тем переговорів лідерів стане тероризм. Президент Туреччини зазначив, що готовий плідно співпрацювати з США в боротьбі "з усіма терористичними групами в регіоні".

Ердоган також назвав тероризм причиною невдалого заколоту в Туреччині влітку минулого року. Однією з тем розмови Трампа та Ердогана може стати питання проповідника Фетхуллаха Гюлена, який проживає у США і якого турецька влада вважає ідеологом путча. Уже довгий час Анкара вимагає від Вашингтона його екстрадиції.