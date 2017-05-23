Британська яхта затонула після зіткнення із китом

Трьох жителів Великобританії врятували з потопаючої яхти після зіткнення з китом, як повідомляє видання Daily Mirror.

Яхта Destiny of Scarboroug вдарилася в кита в Атлантичному океані на відстані близько 570 кілометрів на північний захід від португальського острова Терсейра, що входить в Азорський архіпелаг. Моряки не постраждали, але корабель отримав пошкодження і став тонути.

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Сигнал лиха, поданий екіпажем, прийняли португальські рятувальники. Вони відправили на пошуки яхтсменів два військових літаки, однак їх встигло підібрати торгове судно, яке опинилося поблизу і йшло під прапором Ліберії в іспанський порт Авілес.