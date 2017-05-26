Прем'єр Чорногорії прокоментував витівку Трампа (відео)

Інцидент, що стався вчора у брюссельській штаб-квартирі НАТО, коли президент США Дональд Трамп відштовхнув убік прем'єра Чорногорії Душка Марковича, - "безневинна ситуація". Про це заявив глава чорногорського уряду, передає Associated Press.

"Насправді, цьому ніхто не надав значення. Я бачив реакцію на це у соцмережах. Це просто мирна ситуація", - сказав він.

"Це природно, коли президент США перебуває у першому ряду", - додав Маркович.

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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп в Брюсселі під час відкриття нової штаб-квартири НАТО 25 травня досить грубо відсунув убік прем'єр-міністра Чорногорії Душка Марковича.

Рухаючись у групі політиків, Трамп вирішив вийти на передній план, але перед ним був Маркович. Тому Трамп не знайшов нічого кращого, ніж відсунути прем'єра Чорногорії убік й стати попереду поруч з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.