Трамп створив оперативний штаб для реагування на звинувачення у зв'язках з РФ - ЗМІ
Інший завданням "оперативного штабу" стане реагування на численні витоки інформації.
У Білому домі буде створено спеціальний "оперативний штаб", метою якого буде взаємодія з Мін'юстом США, що веде розслідування передбачуваних зв'язків президента США Дональда Трампа з Росією.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела в адміністрації президента США і в оточенні Трампа, передає РБК.
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Після повернення Трампа з його першого закордонного турне, його команда поповниться "досвідченими професіоналами" з числа юристів і колишніх менеджерів виборчої кампанії.
Інший завданням "оперативного штабу" стане реагування на численні витоки інформації з адміністрації президента США американські ЗМІ.
За даними агентства, до складу цього штабу увійде зять і радник президента США Джаред Кушнер, радник Трампа зі стратегічних питань Стівен Бэннон, а також колишній менеджер його передвиборного штабу Кору Левандовскі.