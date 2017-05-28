На Філіппінах вже близько ста людей загинули внаслідок боїв між ісламістами та армією

Унаслідок боїв між підрозділами збройних сил Філіппін та загонами ісламістів, що тривають з 24 травня на острові Мінданао, загинули вже близько ста осіб. Серед жертв протистояння - щонайменше 18 цивільних, 13 військових та четверо поліцейських. Такі дані оприлюднило в неділю, 28 травня, міністерство оборони Філіппін, передає DW.

Бої точаться за місто Мараві з населенням у 200 тисяч жителів, яке кілька днів тому захопили загони близького до терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) ісламістського угруповання "Абу Саяф". У багатьох районах міста ісламісти повивішували прапори ІД. Урядові війська намагаються зачистити місто від ісламістів та застосовують проти них авіацію. За останніми даними військових, вдалося вбити 61 ісламіста.

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Раніше в міноборони Філіппін також заявляли, що серед десятків бойовиків-ісламістів, які перебувають у місті, є й іноземці. Бойовики захопили невідому кількість заручників, частину з яких вони, ймовірно, стратили. Деякі з виявлених тіл цивільних були зі зв'язаними за спиною руками та мали вогнепальні поранення в голову. Серед вбитих цивільних - три жінки та одна дитина, зазначається в повідомленні оборонного відомства країни. Кілька днів тому президент Філіппін Родріго Дутерте оголосив про запровадження військового стану на острові Мінданао.

Більшість населення Філіппін - католики, але близько 10 мільйонів громадян сповідують іслам. З 1970-х років радикальні ісламістські угруповання, в тому числі й "Ісламський визвольний фронт моро" ведуть боротьбу з урядом у Манілі. Спочатку вони вимагали незалежності від Філіппін для населеної переважно мусульманами південної частини країни, але потім змінили вимоги на надання регіональної автономії. Жертвами збройного протистояння за весь час стали понад 120 тисяч осіб. У 2014 році ватажок "Абу Саяф" Існілон Хапілон присягнув на вірність ІД.