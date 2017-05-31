Німеччина і Франція виступили проти проведення саміту НАТО в Туреччині - ЗМІ

Німеччина та Франція виступили проти проведення саміту НАТО у 2018 році в Туреччині. Про це повідомляє у середу, 31 травня, видання Die Welt з посиланням на джерела у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу. "Ми не хочемо підтримувати престиж Туреччини на міжнародному рівні", - повідомив газеті один з дипломатів у Брюсселі. За його словами, не повинно виникати враження, що "НАТО підтримує внутрішню політику турецького уряду", як повідомляє DW.

Зважаючи на таку позицію, НАТО відхилив запрошення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана для проведення саміту Альянсу у 2018 році в Туреччині. Ініціаторами відмови формально виступили Німеччина та Франція, її підтримали також Данія, Нідерланди та Канада, йдеться у повідомленні видання.

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Зустріч лідерів країн НАТО може відбутись у новій штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі. Остаточне рішення про місце проведення саміту НАТО у 2018 році буде ухвалено наприкінці червня.

Нагадаємо, в Туреччині триває хвиля репресій проти ймовірних прихильників руху мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого звинувачують в організації спроби перевороту в липні минулого року. В рамках кампанії з "чисток" було звільнено десятки тисяч держслужбовців, у тому числі суддів, викладачів, військових та поліцейських. Загалом з роботи звільнено 120 тисяч людей. Близько 50 тисяч утримуються під вартою. В ув'язненні також перебуває журналіст німецького видання Die Welt Деніз Юджель. Крім того, в країні було закрито десятки критичних до влади ЗМІ, а самі редакції розпущені.