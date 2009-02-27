Держдума РФ скоротить свої витрати на $20 мільйонів

У зв`язку з кризою Державна дума Росії скоротить витрати на 710,5 млн. рублів (близько 20 млн. дол.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це заявив сьогодні керівник апарату Держдуми Олексій СІГУТКІН.

За його словами, економія не торкнеться соціальних статей думського бюджету, включаючи фонд оплати праці депутатів, помічників і співробітників апарату (загалом 3 млрд. рублів). Планується урізувати витрати на організацію поїздок депутатів, закупівлю меблів і устаткування. За цими статтями скорочення становитиме 30%, уточнив голова апарату.

При цьому О.СІГУТКІН наголосив, що скорочень штату не буде.

"Ми збиралися збільшити чисельність апарату на 104 одиниці, але тепер відмовились від цих планів", - відзначив керівник апарату, пояснивши, що йдеться про 50 млн. рублів, які повернуться в бюджет.