Захід і РФ не можуть нормалізувати відносини поки Москва не виконає Мінські угоди - ЄС та США

Відносини Заходу і РФ не можуть нормалізуватися до тих пір, поки Москва повністю не виконає Мінські домовленості й не припинить незаконну анексію Криму. Про це йшлося під час чергової наради політичних директорів міністерств закордонних справ Балтійських і Північних країн та США e-PINE (Enhanced Partnership in Northern Europe / Розширене партнерство в Північній Європі), яке відбулося 8 червня в Буді, (Норвегія), повідомляє МЗС Латвії .

Відзначається, що в ході наради обговорювалися відносини з Росією, становище в Україні, трансатлантична єдність і глобальна боротьба з тероризмом.

«Обговорюючи актуальну ситуацію у відносинах із Росією, політичні директори відзначили, що ЄС і США й надалі дотримуватимуться колишнього підходу у формуванні відносин, продовжуючи як політику санкцій, так і прагматичний діалог, коли це необхідно. Відносини не можуть нормалізуватися до тих пір, поки Росія повністю не виконає Мінські домовленості щодо України й не припинить незаконну анексію Криму», - йдеться в повідомленні.

Крім того, політичні директори підкреслили трансатлантичну єдність у відносинах із Росією.

"Росія має на меті підірвати систему західних цінностей і норми міжнародного права. І до тих пір, поки це відбувається, нормалізувати відносини не є можливим", - сказав на нараді політичний директор Міністерства закордонних справ Латвії Андріс Пелшс.

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Політичні директори були єдині в думці, що слід продовжити підтримку розвитку громадянського суспільства в Росії, особливо з огляду на те, що ситуація в сфері прав людини в Росії погіршується.

Також політичні директори висловили свою підтримку Україні та вдячність за те, що проведені державою реформи дали можливість запровадити безвізовий режим між ЄС і Україною, а також Угоду про асоціацію ЄС - Україна.

«Ситуація на сході України і в Криму тривожна, Балтійські та Північні країни й США продовжать підтримувати Україну в її прагненні стабілізувати ситуацію», - зазначається в повідомленні латвійського МЗС.

*** Ініціатива е-PINE бере початок з 2003 року як продовження в більш широкому контексті партнерської угоди між США та країнами Балтії з метою посилення співпраці США з регіоном Балтійських і Північних країн. Серед основних напрямків співпраці e-PINE - політика безпеки, сусідства та активний розвиток економічних відносин.