Путінські пропагандисти RT збираються доносити світові свою "правду" за допомогою вірусного відео

Росія має намір використовувати вірусні відеоролики в інтернеті для донесення своєї «правди» світу. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на засіданні організаційного комітету «Победа» під головуванням президента РФ Володимира Путіна сказала Маргарита Симонян, керівник держканалу Russia Today, який мовить за кордоном різними мовами.

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«Ми хотіли б показати деякі більш сучасні способи комунікації донесення нашої правди світу, які ми використовуємо. Зрозуміло, що ми використовуємо багато традиційних способів: документальні фільми, цілі цикли, репортажі та інше, але це працює тільки на певну частину аудиторії. Більш молода аудиторія вже заледве сприймає такі формати. Тут, наприклад, краще працюють вірусні ролики», - повідомила Симонян.

Зокрема, вона продемонструвала ролик про внесок СРСР у перемогу над нацизмом.

«Такий вірусний ролик ми зробили різними мовами, ми запускаємо його теж до Дня Перемоги, чекаємо від нього великого ефекту. Якщо хтось хоче використати це (можливо по лінії МЗС або інших відомств), ми із задоволенням цим поділимося. Це тільки приклад освітніх вірусних роликів для молоді», - повідомила вона.

За її словами, такі короткі доступні ролики відправляються в онлайн-простір і далі вже живуть своїм життям: люди пересилають їх один одному і в своїх акаунтах у Facebook, Twitter, YouTube, і такі ролики отримують зовсім іншу аудиторію, аніж в разі використання звичних засобів на телебаченні.

Симонян повідомила, що канал провів дослідження про війну, а саме про те, хто, як вважають жителі Великобританії, Франції, Німеччини та США, переміг у Другій світовій війні.

«І тут, на жаль, цифри виявилися вкрай для нас безрадісними і невтішними. Згідно з дослідженням, а ми проводимо ці дослідження завжди разом з великими усталеними компаніями в Європі і в Америці, тобто це серйозне дослідження громадської думки, не просто опитування на сайті, – згідно з ним, 50% опитаних вважають, що США перемогли; 22% вважають, що Британія; лише 14% вважають, що нацизм був переможений Радянським Союзом; один відсоток придумав якусь іншу країну; 13% просто не знають», - сказала вона.

На її думку, до такого результату призвели десятиліття освітніх програм, кінематограф, ЗМІ, політичні організації, громадські заяви політиків.

«Але це не означає, що не потрібно нічого робити з цього приводу. Це означає, що потрібно робити, як нам здається, ще активніше», - пообіцяла вона.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістської і російською пропагандою.

Для протидії антиєвропейським кампаніям парламентарії пропонували підсилити слабку "стратегічну комунікацію" та більше інвестувати у підвищення обізнаності, освіта, онлайн - і місцеві засоби масової інформації, журналістські розслідування та інформаційну грамотність населення.

Євродепутати визнали, що після анексії Криму та розв'язування гібридної війни на Донбасі Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС. Вони зазначили, що "російська влада використовує широкий спектр засобів і інструментів, таких як багатомовні телеканали (наприклад, Russia Today), псевдо-інформаційні агенції та мультимедійні платформи (наприклад, Sputnik) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження несформованої державності біля східних кордонів ЄС".