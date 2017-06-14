Пожежа в Лондоні: рятувальники назвали можливу причину швидкого розповсюдження вогню в багатоповерхівці (відео)

Рятувальники назвали можливу причину швидкого розповсюдження вогню у висотці. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пожежні звернули увагу на якість матеріалу, який використовували при ремонті в будівлі. Саме він міг стати причиною швидкого поширення пожежі. З'явилася інформація про жертви вогню, але поки їх кількість не називається.

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Як повідомляв УНІАН, очевидці повідомили про щонайменше 10 загиблих під час пожежі.

Вважається, що, коли вогонь зайнявся, у 120 квартирах 24-поверхового будинку Grenfell Tower перебували до 600 осіб. Не менше 50 поранених були госпіталізовані. Також не відомо, скільком мешканцям вдалося самотужки вибратися з палаючого будинку.