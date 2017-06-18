Американська співачка Бейонсе народила двійню - ЗМІ

Американська співачка Бейонсе і її чоловік реп-виконавець Джей-Зі вітають своїх новонароджених малюків, повідомляє видання US Weekly з посиланням на свої джерела.

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Видання уточнює, що щаслива подія сталася раніше на цьому тижні. Імена двійнят і їх стать поки не розкриваються.

Журнал People повідомив, що "Бейонсе і Джей схвильовані цією подією і вже почали ділитися вісткою з членами сім'ї і найближчими друзями".

У той же час розважальний ресурс E! зазначив, що у вівторок, 13 червня, Бейонсе і Jay-Зи бачили біля госпіталю в Лос-Анджелесі. Біля цього ж госпіталю бачили і сестру Бейонсе – співачку Соланж.

Нагадаємо, раніше фото вагітної Бейонсе встановило рекорд в Instagram.