Фото вагітної Бейонсе встановило рекорд в Instagram

Світлина за 15 годин набрала понад 8,1 млн лайків, з них 1,4 млн припали на перші півгодини після публікації.

У середу мати п'ятирічної дочки Блю Айві і дружина реп-виконавця Джей Зі оголосила, що на цей раз вагітна двійнею.

"Ми хочемо поділитися своєю любов'ю і щастям. Ми неймовірно вдячні, що наша сім'я збільшиться на дві людини, і ми дякуємо вам за всі добрі побажання", - зазначила поп-зірка.

Своє повідомлення вона підписала як Картер - це паспортна прізвище її чоловіка Джей Зі. Пара зустрічається з 2002 року, артисти одружилися в 2008 році в Нью-Йорку.

Попередній рекорд за кількістю лайків "Інстаграм" належав іншій американській співачці - Селені Гомес, яка явила публіці автопортрет з соломинкою і пляшкою "Кока-коли", підписаної рядком з її пісні.

Бейонсе - одна з найуспішніших артистів в історії музичної премії "Греммі", яка здобула 20 нагород і більше 60 номінацій. У 2011 році вона була удостоєна почесної премії журналу Billboard - "Артист тисячоліття".

У листопаді минулого року співачка і її чоловік Джей Зі виступили на заході на підтримку кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.