В ЄС заявили, що готові вводити санкції через кібератаки

ЄС підготує спільну дипломатичну відповідь щодо протиправної діяльності в кіберпросторі. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС.

У заяві міністрів закордонних справ держав ЄС наголошується, що рамковий документ стане частиною спільної дипломатичної реакції країн Євросоюзу і об'єднаного підходу Брюсселя до кібердипломатії. Його завдання - сприяти запобіганню конфліктів, реагувати на загрози, що існують, і заохочувати стабільність в міжнародних відносинах.

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Також зазначається, що ЄС "стурбований збільшенням спектра можливостей і готовності різних інститутів, і осіб на державному, і недержавному рівнях переслідувати свої цілі шляхом зловмисних кібератак".

"ЄС підтверджує свою прихильність мирному врегулюванню міжнародних суперечок у кіберпросторі. У цьому контексті всі дипломатичні зусилля ЄС повинні сприяти безпеці та стабільності в кіберпросторі через посилення міжнародного співробітництва та зменшення ризику неправильного сприйняття, ескалації та конфліктів, які можуть виникнути внаслідок інцидентів у сфері ІКТ", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН раніше, колишній генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО), радник президента України Андерс Фог Расмуссен закликає Євросоюз продовжити усі види обмежувальних заходів проти Росії на рік, а не на шість місяців.

«ЄС продовжив санкції проти Росії на 12 місяців через окупацію Криму. Час для всіх санкцій бути продовженими на 12 місяців, а не тільки на шість», - заявив він.