Саудівська Аравія затримала трьох іранських військових біля родовища нафти

Саудівська Аравія заявила, що затримала трьох членів елітного іранського збройного формування «Корпус вартових Ісламської революції», які були в катері, що наблизився до саудівського морського нафтового родовища Марджан.

Як повідомило Міністерство інформації і культури Саудівської Аравії, затримання відбулося ще у п’ятницю, 16 червня, передає Радіо Свобода.

За цим повідомленням, у катері була вибухівка, а іранці, що були в ньому, збиралися «влаштувати терористичний акт у саудівських територіальних водах». Нині всіх трьох допитують, мовиться в повідомленні.

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Раніше саудівські засоби інформації повідомляли, що військово-морські сили королівства відкривали попереджувальний вогонь, коли три катери ввійшли в саудівські територіальні води і з великою швидкістю рушили до нафтовидобувних платформ.

В Ірані натомість раніше звинуватили Саудівську Аравію в тому, що її сили обстріляли іранське рибальське судно і вбили рибалку на ньому. Як повідомляло в суботу, 17 червня, іранське агентство «Таснім», це судно було одним із двох, які ловили рибу в Перській затоці і які хвилями знесло з курсу.

Напруженість у відносинах між сунітською Саудівською Аравією і шиїтським Іраном, що є затятими регіональними суперниками, останнім часом дедалі зростає, вони розірвали дипломатичні відносини 2016 року. Країни часто підтримують протилежні сторони в регіональних конфліктах, в тому числі в Ємені та Сирії.