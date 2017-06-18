Іран завдав ракетного удару по терористах у Сирії - ЗМІ

Корпус Вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що вони завдали ракетного удару по базах терористів на сході Сирії. Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на агентство Tasnim.

Уточнюється, що удар був нанесений балістичними ракетами середньої дальності класу «земля-земля» по базах на сході країни, в районі сирійського міста Дейр-ез-Зор.

Читайте такожСерія терактів в Тегерані: у мережі з'явилося відео потужного вибуху

За даними агентства, було вбито велику кількість терористів, а також знищено їх обладнання та зброю.

Зазначається, що Тегеран вважає бойовиків, що знаходяться на цих територіях, винними у нападах на парламент і мавзолей аятолли Хомейні в столиці країни, в результаті яких загинули 12 осіб.

«Ми не залишимо без відповіді будь-які спроби пролити чисту кров», — йдеться в заяві КВІР.

Як повідомляв УНІАН, два напади в іранській столиці були здійснені в першій половині дня 7 червня одночасно. Озброєні люди відкрили вогонь у будівлі парламенту Ірану і в мавзолеї аятолли Хомейні в столиці країни Тегерані. За словами одних очевидців, парламент атакували троє - один був озброєний пістолетом, двоє з автоматами Калашникова. Між тим один з депутатів розповів місцевим ЗМІ, що нападників було четверо.

Пізніше стало відомо про арешт третьої групи бойовиків, яка готувалася до нападу. Також повідомлялося, що в результаті атаки загинули 7 осіб, кількість постраждалих може досягати до 13 осіб, ще 4 людини взяті в заручники. Число жертв може бути значно більше.

Місцеві ЗМІ повідомляють про підрив двох смертників в мавзолеї і парламенті. Відповідальність за теракти взяло на себе ІДІЛ.