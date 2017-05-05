Іран заявив ООН про готовність до діалогу з Саудівською Аравією

Іран заявляє про готовність до переговорів з Саудівською Аравією задля досягнення миру у регіоні попри останні «неправові і провокаційні» заяви заступника саудівського наслідного принца, передає Радіо Свобода.

Принц Мухаммад бін Салман заявив 2 травня, що він не прагне відкритого діалогу з Іраном, оскільки метою Тегерана є домінувати у мусульманському світі.

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Посол Ірану в ООН Ґоламалі Хошру заявив 4 травня, що Тегеран не має «ні бажання, ні намірів посилювати напруження з сусідами».

У листі до генерального секретаря ООН Хоршу зазначив, що «Іран готовий до діалогу».

«Ми сподіваємося, що Саудівську Аравію переконають прислухатися до заклику розумі», – зазначив у листі посол Ірану в ООН.

Відносини між Тегераном і Ер-Ріядом, які є регіональними суперниками, ще більше погіршилися у січні 2016 року, коли Саудівська Аравія стратила шиїтського проповідника, після чого іранські паломники штурмували саудівське посольство у Тегерані. У відповідь Ер-Ріяд розірвав з Іраном дипломатичні відносини.