Незручні запитання Путіну в ефірі "прямої лінії" схвалили в Кремлі - ЗМІ

Організатори "Прямої лінії" та прес-служба Кремля заздалегідь погодили незручні питання президенту Володимиру Путіну.

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на кількох співробітників, які брали участь у підготовці передачі.

Як зазначається, узгодження пройшли всі повідомлення, включаючи питання про відставку та про опозиціонера Олексія Навального.

Співрозмовник видання з числа технічних організаторів "прямої лінії" розповів, що всі питання президенту проходять зі схвалення прес-служби Путіна.

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Цього разу всі питання, включаючи ті, які з'явилися на телеекрані, також пройшли попередню премодерацію, повідомив виданню ще один чоловік, який мав відношення до організації ефіру.

"Спочатку це відбирають одні, потім відбирають інші - і так далі, [аж] до прес-служби президента", - пояснило джерело.

У свою чергу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив Бі-бі-сі, що питання, які надійшли на "пряму лінію", "не просіювалися".

Про те, що питання для телемосту відбираються заздалегідь, знає й інший співрозмовник Бі-Бі-Сі, знайомий з процесом технічної організації "прямої лінії". За його словами, співробітники в пересувних телевізійних станціях (ПТС), які керують ефіром, займаються лише технічним "складанням" програми.

Співробітники, які виводили на екран питання президенту, не мали відношення до їх відбору, пояснив співрозмовник видання.

За словами джерела, поряд із режисером під час трансляції знаходиться керівництво основних держканалов - генпродюсер "Першого каналу" Костянтин Ернст, голова ВГТРК Олег Добродєєв, гендиректор НТВ Олексій Земський та інші.

У випадку помилки реакція була б миттєвою, пояснює джерело: якщо питання не відключили, значить, була установка їх залишити.

Для роботи з онлайн-зверненнями була привезена окрема ПТС, за роботу з ними відповідали співробітники прес-служби президента, сказав Бі-бі-сі співробітник одного з державних каналів. За його словами, вся "пряма лінія" була добре спланована, президент був відмінно підготовлений до всіх питань.

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За обробку онлайн-звернень відповідають не "Перший канал" і ВДТРК, які транслюють "пряму лінію", цим займаються окремі люди, розповів Бі-бі-сі на умовах анонімності колишній високопоставлений співробітник одного з держканалів.

Питання про відставку Путіна, показані в прямому ефірі телеканалів - незвичайне явище, на попередніх "прямих лініях" такого роду питань російському президенту не ставилося навіть у такій формі.

"Думаю, що і ці питання були заздалегідь підготовленою "провокацією", щоб не склалося приторного враження. Щоб була видимість критичних питань та висловлювань", - припускає один із учасників підготовки телемосту.

Цього разу, на думку іншого співрозмовника Бі-бі-сі, була установка не відсіювати "жорсткі питання". "Передвиборна кампанія, знаєте! Це все піар. Але такий, щоб і погане було, не тільки соплі-слюні", - підсумовує він.

"Пряма лінія з Путіним" - щорічний телеміст, в ході якого глава російської держави відповідає на запитання громадян.

Нагадаємо, 15 червня Путін спілкувався з росіянами протягом чотирьох годин. Під час ефіру регулярно з'являлися спливаючі вікна з незручними питаннями.

Такі питання з'являлися внизу екрану, а також демонструвалися в самій студії перед президентом. Серед них виявилися вимоги про відставку Путіна і питання про корупцію у владі.

Зокрема, серед "незручних" смс-повідомлень, що були відправлені глядачами і з'являлися на екрані, були, наприклад, такі: "вся Росія вважає, що ви засиділися на "троні", або - "дочекаємося ми першу леді країни?". А також: "До побачення, Володимир Володимирович".