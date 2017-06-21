У Лос-Анджелесі на 43-році життя помер відомий репер Prodigy

Репер Альберт Джонсон, більш відомий під ім'ям Prodigy і за виступами в дуеті Mobb Deep, помер у Лас-Вегасі у віці 42 роки.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на прес-секретаря музиканта.

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Джерело повідомило, що раніше Prodigy госпіталізували із загостренням анемії, яка у нього була діагностована з моменту народження. Втім, точна причина смерті поки не визначена.

Prodigy виступав в Лас-Вегасі в минулу суботу разом з іншим репером Havoc у складі Mobb Deep.