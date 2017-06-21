У Кремлі розповіли про підготовку відповіді на розширення санкцій з боку США

У Кремлі заявили, що відповідь на розширення санкцій США «формулюється» на рівні експертів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Як показують санкції всіх попередніх кількох років, безумовно, головний принцип реакції на санкційні дії - це принцип взаємності. Санкції сприйняли з жалем, що поки що триває ставка на санкційну риторику, далеку від конструктивізму, а головне - далеку від реальної демонстрації політичної волі на врегулювання тієї проблеми, яку ми маємо навколо України», - заявив Пєсков на запитання, чи буде Москва у відповідь на розширення санкцій з боку США готувати відповідні заходи.

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«На експертному рівні, природно, різні варіанти формулюються, пропонуються», - відповів Пєсков на запитання, чи ведеться вже підготовка відповідних заходів з боку Москви.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки через агресію РФ в Україні розширили санкції стосовно 6 росіян, 21 представника бойовиків і компаній з Донбасу, а також стосовно 11 осіб і компаній з Криму. До списку санкцій потрапили і громадяни України, які підтримали російську агресію на Донбасі. Зокрема, в ньому - прізвища 21 громадянина України, організацій та їхніх поплічників.