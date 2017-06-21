КНДР може готувати нове ядерне випробування - CNN

Американські шпигунські супутники вперше за кілька тижнів зафіксували нову активність на підземному ядерному випробувальному полігоні Північної Кореї. Про це CNN повідомили американських офіційних осіб.

Повної впевненості в тому, що КНДР готується до шостого ядерного випробування, у американських спецслужб поки немає. При цьому чиновники стурбовані, що Північна Корея може провести випробування під час візиту у Вашингтон представників Китаю, який пройде в середу в Вашингтоні на рівні глав МЗС і міноборони.

Читайте такожСША пригрозили Китаю санкціями через Північну Корею

Востаннє активність на полігоні спостерігалася майже два місяці тому.

Нагадаємо, раніше КНДР заявили, що поки що "Америка не припинить ворожих актів агресії, вони ніколи не зупинять ядерні та ракетні випробування".