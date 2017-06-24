Озброєні люди у Венесуелі напали на опозиційно налаштований парламент (фото)

Група озброєних людей здійснила напад на Національну асамблею (парламент) Венесуели, в результаті чого постраждала будівля і чотири людини.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної асамблеї Венесуели.

Фасад будівлі був розмальований написами «Чавес живий!», «Ми даємо вам 37 днів».

У парламенті повідомляють, що напад здійснили так звані «чавісти» – вони намагалися зруйнувати головний вхід в будівлю.

Читайте такожОпозиція Венесуели заявила про використання проти них "людей із кримінальним минулим"

Зазначимо, у Венесуелі протягом кількох місяців спостерігається загострення суспільно-політичної ситуації із протестами, що іноді завершуються загибеллю демонстрантів та силовиків. Парламент, де більшістю є опозиція, виступає проти скликання установчих зборів для розробки змін до конституції, що заплановано на 30 липня.

Демонстранти вимагають відсторонення від посади Ніколаса Мадуро. На думку опозиції, він відповідальний за економічну кризу в країні, який привів до серйозного дефіциту постачання.