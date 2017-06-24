На аукціон виставлена пісня, написана Аль Капоне в тюрмі

На аукціоні RR Auction в Массачусетсі виставлена ​​пісня, написана легендарним американським гангстером Аль Капоне під час перебування у в'язниці Алькатрас, передає Бі-бі-сі. У пісні під назвою "Гумореска" є такі рядки: "Сонячні зайчики грають, квіти і дерева погойдуються, ніби заворожені заклинанням. Діти танцюють, закохані віддаються мріям, чи варто дивуватися, всі співають".

Читайте такожОсобисті речі легендарної Одрі Хепберн продадуть на аукціоніЯк відзначають організатори торгів, "Гумореска" - одна з двох пісень, написаних Аль Капоне в сумнозвісній в'язниці.

Перебуваючи в Алькатрасі, Аль Капоне протягом року просив дозволити ув'язненим грати на музичних інструментах. Отримавши дозвіл, гангстер створив групу The Rock Islanders, в якій грав на банджо.

Серед інших лотів, представлених на аукціоні, - кишеньковий годинник Аль Капоне, лист, написаний гангстером Джоном Готті, відомим "Тефлоновий дон", і ювелірні прикраси, що належали Бонні Паркер і Клайду Берроу.

У 2014 році на аукціоні Sotheby's було виставлено шейкер, подарований Аль Капоне на Різдво, а в 2011 році був виставлений на продаж особистий кольт гангстера.

Один з найяскравіших представників організованої злочинності епохи Великої депресії Аль Капоне був заарештований в 1931 році. Його засудили до 11 років тюремного ув'язнення в Алькатрасі за звинуваченням у несплаті податків. Гангстер вийшов на свободу через сім років, втративши свій вплив. У січні 1947 року в віці 48 років він помер після інсульту.