Трамп про звільнення Комі: я збирався зробити це незалежно від рекомендації Мінюсту

Президент США Дональд Трамп у визнав, що звертався до згодом звільненого ним директора ФБР з проханням повідомити, чи не ведеться щодо нього розслідування. За словами Трампа, Комі сказав, що не ведеться.

Як передає «Голос Америки», в інтерв’ю телеканалу NBC News президент тричі сказав: «щодо мене не ведеться розслідування» – відповідаючи на запитання про свідчення Джеймса Комі на сенатських слуханнях про хід розслідування можливих зв’язків передвиборчої команди Трампа з Росією.

На думку аналітиків, така розмова між президентом і главою ФБР є неприпустима.

«Є межа, яку не можна переступати. Це стосується і запитань представникам ФБР про те, чи ведеться щодо вас розслідування», – сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» експерт з питань національної безпеки Бредлі Мосс.

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Трамп заявив NBC News, що звільнив би директора ФБР Джеймса Комі навіть якби з боку Міністерства юстиції не надійшло такої рекомендації.

«Він позер. Піжон. У ФБР творився безлад», – сказав Трамп у першому інтерв’ю після несподіваної відставки Комі, який керував розслідуванням у справі про зв’язки між передвиборчим штабом кандидата в президенти і Росією, а також про можливе російське втручання у вибори.

«Я збирався звільнити Комі. Це було моє рішення, – сказав Трамп. – Я збирався зробити це незалежно від рекомендації (заступника міністра юстиції Рода Розенстайна)».

«Я збирався звільнити (Комі) незалежно від рекомендації. Він (Розенстайн) дав рекомендацію, він – дуже шанована (людина), дуже хороша людина, дуже розумна людина. Він подобається демократам, подобається республіканцям. Він дав рекомендацію, але я збирався звільнити Комі незалежно від рекомендації», – пояснив президент.

«До речі, відповідного часу для цього не буває» – уточнив він.

За словами президента, історія про Трампа і Росію була вигадана демократами, щоб виправдати програш на виборах.

Як повідомляють високопоставлені джерела в Білому домі, замінити Комі на посаді глави ФБР може колишній конгресмен-республіканець Майк Роджерс.

Роджерс, в минулому агент ФБР, очолював постійний спеціальний комітет Палати представників з розвідки.

Як повідомляв УНІАН, WikiLeaks запропонувала $100 тисяч за записи розмов Трампа і Комі.