Ізраїльські військові обстріляли позиції сирійської армії

Ізраїльські військові обстріляли позиції сирійської урядової армії після того, як декілька снарядів з території Сирії впали на контрольовані Тель-Авівом Голанські висоти. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

Сирійські снаряди влучили у відкриту територію на півночі Голанських висот, не завдавши нікому жодних травм. Напередодні у провінції Кунейтрі у Сирії, що прилягає до висот, розпочалися інтенсивні бої після того, як повстанці пішли у наступ на позиції армії Башара Асада. Декілька снарядів під час цих боїв залетіли на Голанські висоти.

Читайте такожІран завдав ракетного удару по терористах у Сирії - ЗМІ

Ізраїльські військові у відповідь на це влучили у дві артилерійські позиції і боєприпаси, що належать сирійському режиму. Сирійські військові пізніше заявили, що Ізраїль напав на один з їхніх військових постів, "підтримавши терористів".

Це був другий день поспіль, коли вибухи сирійських боєприпасів на Голанських висотах викликали вогонь у відповідь з боку ізраїльських військових. Про жертви внаслідок обстрілів нічого не повідомляється.